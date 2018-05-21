Шесть стран призвали Венесуэлу признать кризис и открыть гуманитарный канал

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая – РИА Новости. Аргентина, Австралия, Канада, Чили, США и Мексика призвали власти Венесуэлы открыть гуманитарный канал для получения помощи от международного сообщества, говорится в совместном заявлении, зачитанном главой МИД Аргентины Хорхе Фори на полях министерской встречи G20.
"Наши правительства призывают авторитарный режим Мадуро… признать кризис и установить гуманитарный канал, который мог бы позволить безотлагательно получать помощь международного сообщества, в том числе продовольствие и медикаменты", — говорится в совместном заявлении.
"Это (продовольствие и медикаменты) — важнейшая потребность на данном этапе для венесуэльского народа", — отмечается в документе.
Гуманитарный, социальный, экономический кризис, а также кризис в области здравоохранения, который переживает Венесуэла, обострился и вызывает большую тревогу, это подтверждает исход венесуэльцев из своей страны, говорится в тексте. Эта ситуация представляет угрозу в региональном плане, подчеркивается в документе.