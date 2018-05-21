Шесть стран отказались признавать итоги выборов в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая — РИА Новости. Аргентина, Австралия, Канада, Чили, США и Мексика не признают итогов выборов президента Венесуэлы, заявил в понедельник глава аргентинского МИД Хорхе Фори.
Также министр отметил, что шесть стран "Группы двадцати" рассматривают введение политических и экономических санкций против Венесуэлы, но без негативного воздействия на народ страны.
Международное сообщество должно "продвигать инициативы, которые помогли бы восстановить демократию и права человека" в Венесуэле, отмечается в документе.
По последним данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.