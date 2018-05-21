ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон объявил о выходе из Лейбористской партии в связи с обвинениями в антисемитизме, звучащими в его адрес.

В 2016 году партия приостановила членство Ливингстона. Тогда выяснилось, что парламентарий Наз Шах в 2014 году скопировала на свою страницу пост с предложением переместить Израиль в США, снабдив его комментарием "Проблема решена". Это вызвало бурю негодования со стороны коллег депутата. Ливингстон решил заступиться за коллегу, заявив, что "Гитлер поддерживал сионизм до того, как помешался и убил шесть миллионов евреев". В результате Лейбористская партия приостановила членство обоих депутатов до завершения расследования. Ливингстон, между тем, продолжал настаивать на том, что Гитлер в начале своей политической карьеры высказывался за переселение евреев на территорию нынешнего Израиля. По словам бывшего мэра Лондона, нападки на него связаны с тем, что в британских школах об этих исторических фактах его коллегам не рассказывали.

"Я не приемлю обвинений ни в том, что я принес дурную славу Лейбористкой партии, ни в том, что я каким-либо образом повинен в антисемитизме. Я питаю отвращение к антисемитизму, я боролся с ним всю жизнь и продолжу это делать. Я также понимаю, что то, как я вел исторический спор, обидело и расстроило еврейскую общину. Я глубоко сожалею об этом", — сообщил Ливингстон на своей странице в Facebook.

"Я лояльно отношусь к Лейбористской партии и к Джереми Корбину. Однако любое новое дисциплинарное взыскание в отношении меня может затянуться на месяцы и даже годы, отвлекая внимание от политики Джереми. Поэтому с большой печалью я покидаю партию. Нам отчаянно необходим конец правления тори, приход правительства под руководством Корбина и окончание политики экономии. Я продолжу работать в этом направлении и благодарю всех, кто разделяет эту цель и кто поддерживал меня в моей собственной политической карьере", — отметил Ливингстон.

Ливингстон был мэром Лондона с 2000 по 2008 год, после чего проиграл выборы Борису Джонсону.