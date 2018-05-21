Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американская компания-производитель фильмов и сериалов Netflix заключила договоренность с бывшим президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель на продюсирование фильмов различного формата, сообщила компания в сети микроблогов Twitter.

"Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили соглашение на несколько лет о продюсировании фильмов и серийных фильмов для Netflix, потенциально, в том числе, сериалов, тв-шоу, документальных сериалов, документальных фильмов и художественных фильмов", — говорится в сообщении.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Обама ведет переговоры с Netflix о создании нескольких программ.

Издание писало, что Обама может стать модератором дискуссий на темы, которые активно обсуждались в ходе его президентского срока – медицинское страхование, избирательные права, иммиграция, внешняя политика, изменение климата. В другом выпуске его супруга Мишель могла бы участвовать в обсуждении вопросов, которые она продвигала во время пребывания в Белом доме.

По словам источников газеты, Обама не намерен использовать шоу для того, чтобы отвечать на критику со стороны консерваторов или нынешнего американского президента Дональда Трампа. По их данным, бывшая президентская чета хочет участвовать в шоу, которое "освещает вдохновляющие истории", отмечает газета.