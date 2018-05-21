Мексика отзывает посла из Венесуэлы

КАРАКАС, 21 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики после проведения президентских выборов в Венесуэле объявило об отзыве посла из этой страны, а также предупредило о рисках при ведении в ней бизнеса.

"Министерство иностранных дел сообщает, что не признает законности выборного процесса в Венесуэле, который завершился 20 мая… Правительство решило предпринять следующие действия. Отозвать для консультации посла Мексики в этой стране Эрендиру Пас Кампос, вызвать посла Венесуэлы, чтобы выразить позицию Мексики, и сделать предупреждение мексиканскому финансовому и банковскому сектору о рисках, с которыми они могут столкнуться при операциях с правительством Венесуэлы", — говорится в коммюнике МИД.

Президентские выборы состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета, 5,8 миллиона избирателей поддержали действующего главу государства Николаса Мадуро, 1,8 миллиона граждан выступили за основного кандидата от оппозиции Энри Фалькона.