Пашинян заявил, что не воспользуется амнистией по штрафам за нарушения ПДД

ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник заявил журналистам, что не воспользуется предложенной им амнистией по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Ранее на заседании правительства премьер предложил начальнику полиции и министру юстиции разработать механизмы списания штрафов за нарушения ПДД и перестать штрафовать за пересечение сплошной линии. Он отметил, что из-за нарушений, зафиксированных радарами и видеокамерами, у водителей накопились огромные штрафы и пени.

"Амнистия по штрафам обязательно будет, но сам я ею не воспользуюсь. Я обещаю выплатить всю сумму штрафов, если они у меня еще остались", — заявил Пашинян.

Он отметил, что извещения о штрафах ему, как водителю, приходили не часто.