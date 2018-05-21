Посольство России упрекнуло Британию за молчание об аресте Вышинского

ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне указало на то, что британские власти предпочли оставить без комментариев арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, несмотря на международное внимание к этой теме, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Задержание украинскими властями журналиста вызвало негодование во всем мире. Его осудили ряд стран, международных организаций и профессиональных организаций журналистов, включая Национальный союз журналистов Великобритании. Увы, британские власти, часто призывающие к соблюдению принципа свободы слова в России и в других странах, в этот раз предпочли промолчать", — отметил собеседник агентства.

"Напротив, посол Соединенного Королевства на Украине Джудит Гоф использовала трибуну Львовского медиафорума не для обличения надругательства над проповедуемыми ее страной ценностями, а для объявления о том, что Лондон выделяет Киеву 5 миллионов фунтов в 2018-2019 году на "повышение медиаграмотности и борьбу с дезинформацией", то есть на ведение силами украинцев информационной войны против России. Ясно, что в этих условиях свобода слова и безопасность журналистов, высказывающих другую точку зрения, к числу приоритетов британского правительства не относится", — заключил представитель посольства.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.