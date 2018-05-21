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Посольство России отреагировало на доклад британского парламента

20:0221.05.2018
(обновлено: 20:13 21.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фотоЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Доклад международного комитета палаты общин британского парламента, посвященный российской коррупции в Великобритании, является очередной агрессивной акцией против РФ, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В понедельник комитет опубликовал доклад под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". В докладе депутаты призвали правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных с представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.

"Мы внимательно изучаем данный доклад и его рекомендации. Между тем, сразу бросается в глаза, что по существу это — очередная агрессивная антироссийская акция теперь уже на уровне парламентского комитета, призванная поддержать претензию официального Лондона на лидирующую роль в западном блоке по "сдерживанию России", — заявил представитель посольства.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По его словам, стратегия национальной безопасности 2015 года, "банкетная" речь премьер-министра Терезы Мэй в ноябре 2017 года, обвинения в адрес России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, объявленная 1 мая помощником премьер-министра по вопросам нацбезопасности Марком Седвиллом "доктрина смешанной безопасности" являются "звеньями общей безответственной антироссийской линии нынешнего политического руководства".

"Вместо развития сотрудничества с Россией в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, что, казалось бы, отвечает общим интересам, британская сторона использует эту проблему для раскручивания антироссийской кампании", — отметил представитель дипмиссии.

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Британские парламентарии призвали ужесточить санкции против России
"Напоминаем парламентариям, что именно официальный Лондон незаконно укрывает на своей территории более 60 российских граждан, обвиняемых в России в совершении преступлений, в том числе финансовых, и отказывает в их выдаче под надуманными правозащитными предлогами. Складывается впечатление, что подготовка доклада была вызвана не заботой о состоянии борьбы с широко распространенной в этой стране коррупцией и попыткой наметить пути ее решения, а стремлением консервативного правительства оказать долгосрочное негативное воздействие на российские компании и отдельных частных лиц, так или иначе связанных с английской юрисдикцией", — заявил собеседник агентства.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По его словам, в докладе "четко прослеживается" стремление нарастить санкционное давление западных стран в отношении российского государства и бизнеса. "На это направлены усилия Лондона в рамках "Группы семи", а также "Группы двадцати", что в последнем случае выглядит проблематично с учетом состава участников данного формата, многие из которых имеют отличное от Великобритании представление о международном праве и не подвержены западной блоковой дисциплине, как это было в деле Скрипалей и в случае с ракетными ударами США, Великобритании и Франции по Сирии в нарушение международного права. Вынуждены констатировать, что грубая антироссийская политика носит долгосрочный характер со всеми вытекающими для Великобритании и наших двусторонних отношений негативными последствиями", — отметил представитель посольства.

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