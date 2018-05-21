США пообещали "восстановить демократию" в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США в скором времени предпримут экономические и дипломатические меры для "восстановления демократии" в Венесуэле, заявил госсекретарь Майк Помпео.

По словам главы внешнеполитического ведомства, прошедшие в стране "мошеннические выборы" подрывают конституционный порядок и "оскорбляют демократические традиции".

"До тех пор пока режим (Николаса) Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через свободные, честные и прозрачные выборы, его правительство будет сталкиваться с изоляцией на международной арене", — говорится в заявлении главы американской дипломатии.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в голосовании приняли участие чуть более 46% избирателей.

США назвали выборы фиктивными, а их результат — нелегитимным. В российском МИД назвали такое заявление опасным прецедентом. Как отметили в ведомстве, таким образом Соединенные Штаты и некоторые другие государства увязывают легитимность избирательного процесса не с позицией международных наблюдателей, а с точкой зрения отдельных стран.