Мадуро набрал почти 6,2 миллиона голосов на выборах президента Венесуэлы

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы представил в понедельник второй бюллетень по итогам выборов президента страны, согласно которому действующий глава государства Николас Мадуро набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней.

Ранее в первом бюллетене НИС сообщал о 5,8 миллиона голосов, отданных за Мадуро.

Вице-президент НИС Сандра Облитас сообщила, что уровень участия граждан в голосовании избирательные власти оценили в 46,02% (чуть более 9,1 миллиона человек). За соперника Мадуро Энри Фалькона проголосовали более 1,9 миллиона человек, за Хавьера Бертуччи – почти 989 тысяч, а за Рейнальдо Кихаду – свыше 36,2 тысячи избирателей.

Таким образом, Николас Мадуро становится следующим президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.

Свои поздравления Мадуро с победой уже направили президент Боливии Эво Моралес и глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. "Суверенный венесуэльский народ снова победил политику заговора и вмешательства со стороны североамериканской империи. Мы, свободные народы, никогда не покоримся. Наши поздравления брату Николасу Мадуро и мужественному народу Венесуэлы", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь Диас-Канель обратил внимание на "сокрушительную" победу Мадуро на выборах 20 мая. "Боливарианский и чавистский народ показал еще раз свою решимость защищать наследие Чавеса… Перед лицом новых вызовов ты, как всегда, будешь иметь солидарность Кубы", — обратился кубинский лидер к Мадуро в направленном ему письме.