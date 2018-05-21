США считают победу Мадуро на выборах в Венесуэле нелегитимной

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США считают прошедшие в Венесуэле президентские выборы фиктивными, а их результат нелегитимным, заявил в понедельник вице-президент Майк Пенс.

"Выборы в Венесуэле были фиктивными, не свободными и не честными. Результат этого псевдопроцесса нелегитимен и еще больше разрушает демократическую традицию в Венесуэле", — говорится в опубликованном Белым домом заявлении вице-президента США.

Пенс вновь заявил о притеснениях венесуэльцев и призвал к обеспечению доступа гуманитарной помощи в эту страну.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.