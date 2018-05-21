ЛАГ прокомментировала перенос посольства Парагвая в Иерусалим

КАИР, 21 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт осудил перенос парагвайского посольства в Иерусалим из Тель-Авива и указал, что данный шаг нанесет ущерб отношениям этой латиноамериканской страны с арабским миром.

"Подобные действия могут иметь сильные негативные последствия для отношений этой страны с арабским миром", — сказал глава панарабской организации, слова которого приводятся в распространенном в Каире заявлении.

Ранее ЛАГ заявила, что намерена разработать план для противодействия признанию Иерусалима столицей Израиля со стороны США и любого другого государства. В частности, разрабатываются политические, юридические и экономические меры для недопущения подобных шагов в будущем.

Парагвай стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города. Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии на прошлой неделе.

Посольства остальных стран остаются в Тель-Авиве или его окрестностях из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.