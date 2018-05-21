Из Минска депортируют почти 50 нелегалов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Миграционная служба Минска приняла решение о депортации из Белоруссии почти 50 нелегалов, которые нарушили законодательство страны.

На минувшей неделе в Минске прошла традиционная спецоперация "Нелегал" для противодействия незаконной миграции и криминалу. Милиционеры проверили рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, строящиеся объекты и частные адреса, где незаконно проживали иностранцы.

Как сообщили Sputnik Беларусь в региональном ГУВД, по итогам спецоперации к административной ответственности привлекли 420 граждан, на одного иностранца завели дело по статье за нарушение срока запрета въезда в страну.

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