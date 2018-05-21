Россия готова содействовать ВОЗ в борьбе с чрезвычайными ситуациями

ЖЕНЕВА, 21 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова оказывать содействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с чрезвычайными ситуациями, в том числе с распространением смертельной геморрагической лихорадки Эбола, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, выступая в понедельник на 71-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Имея опыт в организации комплексной помощи странам по борьбе с чрезвычайными ситуациями, в том числе по предотвращению распространения лихорадки Эбола, готовы и в дальнейшем оказывать содействие", — сказал он.

По его словам, Россия уже проводит ряд международных проектов в области чрезвычайных ситуаций, в частности, по оказанию содействия странам при внедрении международных медико-санитарных правил. Москва также всегда готова предоставить свою санитарную авиацию для помощи пострадавшим, особенно в труднодоступных и отдаленных местностях.

"Российские медицинские бригады чрезвычайного реагирования, сертифицированные ВОЗ, уже показали свою эффективность", — отметил Костенников.

Замминистра подчеркнул, что Россия и ВОЗ осуществляют проекты по содействию другим странам для как можно более широкого предоставления медицинской помощи населению. С этого года РФ также выступила донором мероприятий глобальной программы по борьбе с туберкулезом.

Костенников указал, что в РФ уже создана система, которая предусматривает доступ всех граждан к бесплатной и качественной медпомощи. Он отметил, что благодаря принимаемым мерам неуклонно растет продолжительность жизни россиян, снижается смертность от основных причин во всех основных группах. Однако власти намерены и далее совершенствовать существующую систему, в том числе в области улучшения эпидемиологического мониторинга, расширения списка бесплатных лекарств и мотивирования граждан вести активный образ жизни.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит в Женеве с 21 по 26 мая. Она посвящена проблемам борьбы и предотвращения неинфекционных заболеваний, в том числе вызванных вирусом геморрагической лихорадки Эбола, ликвидации туберкулеза и глобальной нехватки вакцин и лекарств. По мнению ВОЗ, в последние годы в мире были достигнуты значительные успехи в области здравоохранения. В частности, во многих частях мира увеличилась продолжительность жизни, значительно сократилась смертность среди детей в возрасте до пяти лет, почти полностью ликвидирован полиомиелит, а лечение от ВИЧ получают 21 миллион человек.