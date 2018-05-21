Beeline заплатила Узбекистану многомиллиардный штраф

ТАШКЕНТ, 21 мая – РИА Новости. Компания Unitel ("дочка" голландского холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline Uzbekistan) выплатила штраф в 26,9 миллиарда сумов (3,3 миллиона долларов) по иску Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Санкции к оператору применили за несоблюдение нормативов радиосвязи, услуги которой Beeline не оказывает, являясь сотовым оператором. Тем не менее Госинспекция сочла возможным наказать оператора, вменив ему "простои радиопередатчиков" — то есть норматив, всегда применявшийся к определению качества услуг провайдеров других видов связи.

Интересно, что позицию Unitel поддержал и Международный союз электросвязи (МСЭ) при ООН, направивший Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций официальное письмо с разъяснениями.

В частности, в нем отмечается, что норматив "простой базовой станции" не используется для определения качества оказания услуг сотовой связи и не содержится в Рекомендациях МСЭ по качеству оказания услуг подвижной сотовой связи, которые были ратифицированы Узбекистаном.

"Вместо этого критерия для определения качества оказания услуг подвижной связи используются такие показатели, как покрытие и доступность сотовой сети, качество голосовой связи, потеря интерактивности", — отмечается в письме директора Бюро радиокоммуникаций МСЭ Франсуа Ранси.

Как пояснили корреспонденту Sputnik в компании Unitel, несмотря на выплату штрафа, она оставляет за собой право обратиться в Верховный суд и международные арбитражи.

"Несмотря на то что в этом деле проигнорирована не только позиция Международного союза электросвязи, но и многолетняя правоприменительная практика Узбекистана, наша компания добросовестно и в срок исполнила решение суда. Безусловно, мы разочарованы избирательным подходом к участникам рынка, когда иностранные инвесторы — Beeline и Ucell — подвергаются санкциям, до 40 раз превышающим аналогичные штрафы госоператоров", — отметил Sputnik генеральный директор Unitel Дмитрий Шуков.

По его словам, беспрецедентный факт применения к сотовой компании общепринятых нормативов качества совершенно другого вида — радиосвязи, телевидения и радиовещания, несмотря на разъяснения МСЭ, совершенно не радует. Он также добавил, что в последнее время, к сожалению, действия регулятора трудно прогнозировать и это также не добавляет оптимизма.

Компания Unitel была основана в 1996 году. С 12 сентября 2006 года Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline. В настоящее время Beeline является крупнейшим оператором связи в Узбекистане. По итогам 2017 года абонентская база компании приблизилась к отметке в 10 миллионов.

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