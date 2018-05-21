ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник журналистам, что выборы в парламент страны пройдут в максимально короткие сроки.

Ранее Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в 2018 году.

"Выборы пройдут в максимально короткие, но логичные сроки. Здесь важны не сами сроки, а обеспечение качества выборов. Желаемым сроком может быть и неделя, но мы хотим провести действительно свободные, справедливые и демократические выборы, а для этого нужны гарантии", — заявил Пашинян.

По его словам, выборы пройдут, когда будут обеспечены гарантии проведения честного и демократического голосования.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна.