Помпео назвал условия для новой сделки с Ираном

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал условия, при которых Вашингтон пойдет на новое соглашение с Ираном по ядерной программе, сообщает агентство Associated Press.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Тегеран должен пересмотреть некоторые аспекты внешней политики: прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения "Хезболла" в Ливане, "вывести все силы" из Сирии и "перестать угрожать Израилю".

Также госсекретарь заявил, что исламская республика обязана "освободить всех граждан США", пропавших без вести или удерживаемых "по ложным обвинениям".

Кроме того, Вашингтон рассчитывает получить "безоговорочный доступ" ко всем ядерным объектам в стране.

Всего, по словам Помпео, список требований включает в себя 12 пунктов.

"Некоторым этот список может показаться длинным, но это просто отражение огромных масштабов пагубного поведения Ирана", — заявил госсекретарь.

Иранская ядерная сделка

Тегеран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале мая хозяин Белого дома объявил о выходе из многостороннего соглашения. При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения.

В то же время остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.

Так, французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что отказ США от ядерной сделки может привести к войне. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что такое решение лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия. Критика в адрес Вашингтона также звучала из Лондона и Берлина.