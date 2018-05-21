Помпео назвал условия для новой сделки США с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.

12 требования или СВПД "плюс"

Помимо требований по ядерному нераспространению, США намерены добиваться от Ирана изменения всей политики в регионе, подтвердил Помпео.

"Иран должен сообщить МАГАТЭ обо всех предыдущих военных аспектах ядерной программы и прекратить такую работу таким образом, который бы поддавался проверке", — заявил Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

По его словам, также Иран должен прекратить обогащение плутония, включая закрытие реактора на "тяжелой воде".

"В-третьих, Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны", — добавил Помпео.

Кроме того, он выступил с требованием, чтобы Иран прекратил распространение баллистических ракет и остановил программу разработки носителей для ядерного оружия.

Кроме того, Помпео потребовал от Тегерана освободить заключенных американцев и граждан стран-союзников США.

"Иран должен прекратить поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах", ХАМАС и палестинский "Исламский джихад". Иран должен уважать суверенитет правительства Ирака и разрешить разоружение, демобилизацию и реинтеграцию шиитского ополчения. Также Иран должен прекратить поддержку хуситского ополчения и работать над политическим разрешением конфликта в Йемене. Иран должен вывести абсолютно все силы под иранским командованием со всей территории Сирии", — заявил Помпео.

Он также потребовал от Ирана "прекратить поддержку талибов" в Афганистане и "прекратить укрывать высокопоставленное руководство террористической организации "Аль-Каида"*. Кроме того, он заявил, что Корпус стражей иранской революции должен прекратить "поддержку терроризма".

"Вообще-то это не мы создали этот список. Это они (Иран) создали его", — заявил госсекретарь США.

Он также намекнул, что Вашингтон был бы не против смены власти в Иране. "В конечном итоге иранскому народу нужно будет сделать выбор относительно его руководства. Если они быстро примут решение, это будет замечательно. Если они решат не делать так, то мы будем жестки до тех пор, пока не добьемся тех результатов, о которых я сказал", — отметил Помпео.

Санкции и военное сдерживание

До тех пор, пока Иран не выполнит условия, США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление", заявил Помпео.

"Мы ослабим наши усилия (по санкциям) только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана", — сказал госсекретарь.

По его словам, в настоящее время санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.

"Иран будет вынужден сделать выбор — либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет", — сказал Помпео.

По его словам, в ответ на соблюдение требований Вашингтон готов к восстановлению отношений с Тегераном.

"Мы были бы готовы прекратить базовые компоненты всех наших санкций против режима и будем рады восстановить полномасштабные дипломатические и торговые отношения с Ираном и предоставить Ирану продвинутые технологии", — сказал Помпео. Он также пообещал способствовать "модернизации и интеграции экономики Ирана в мировую экономику".

В поиске партнеров

Пока же требования не выполнены, США будут продолжать сдерживать Иран, в том числе и военными методами, пообещал Помпео. "Я буду тесно работать с министерством обороны (США) и нашими союзниками в регионе, чтобы сдерживать любую иранскую агрессию. Мы обеспечим свободу навигации в водах региона. Мы будем работать над предотвращением любой злонамеренной киберактивности Ирана. Мы найдем иранских представителей и подручных "Хезболлах" по всему миру, и мы их раздавим. У Ирана никогда не будет карт-бланш на доминирование в регионе", — сказал Помпео.

По словам Помпео, США займутся поиском партнеров для реализации своей стратегии. Он не назвал ни Россию, ни Китай в числе потенциальных партнеров. И Москва, и Пекин подписали СВПД вместе с США, Германией, Великобританией и Францией.

"Мы хотим поддержки наших наиболее важных союзников и партнеров в регионе и по всему миру в реализации стратегии, которую я изложил сегодня. Конечно, речь идет о наших европейских друзьях, но также и о намного большем. Я хочу, чтобы австралийцы, бахрейнцы, египтяне, индийцы, японцы, иорданцы, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ и многие другие по всему миру присоединились к этим усилиям против Исламской республики Иран", — заявил Помпео. По его словам, США готовы к сотрудничеству с любой страной, которая "устала от ядерных угроз".

Вдобавок он пригрозил применять санкции против всех, кто их будет нарушать, включая друзей США.

"Мы признаем, что наложенные нами санкции и продолжающееся давление на иранский режим будут создавать финансовые и экономические трудности для наших друзей… Мы хотим услышать их опасения — но мы будем привлекать к ответственности тех, кто занимается запрещенным бизнесом с Ираном. На протяжении последующих недель мы будем посылать команды специалистов в страны по всему миру, чтобы обсудить последствия наложенных нами санкций и выслушать (других)", — сказал Помпео.

Как ожидается, санкции США приведут к отмене многомиллиардных контрактов американских и европейских компаний в Иране.

*Террористическая организация, запрещена в РФ