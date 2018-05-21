Помпео назвал условия для новой сделки США с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.
12 требования или СВПД "плюс"
Помимо требований по ядерному нераспространению, США намерены добиваться от Ирана изменения всей политики в регионе, подтвердил Помпео.
По его словам, также Иран должен прекратить обогащение плутония, включая закрытие реактора на "тяжелой воде".
"В-третьих, Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны", — добавил Помпео.
Кроме того, он выступил с требованием, чтобы Иран прекратил распространение баллистических ракет и остановил программу разработки носителей для ядерного оружия.
Кроме того, Помпео потребовал от Тегерана освободить заключенных американцев и граждан стран-союзников США.
Он также потребовал от Ирана "прекратить поддержку талибов" в Афганистане и "прекратить укрывать высокопоставленное руководство террористической организации "Аль-Каида"*. Кроме того, он заявил, что Корпус стражей иранской революции должен прекратить "поддержку терроризма".
Он также намекнул, что Вашингтон был бы не против смены власти в Иране. "В конечном итоге иранскому народу нужно будет сделать выбор относительно его руководства. Если они быстро примут решение, это будет замечательно. Если они решат не делать так, то мы будем жестки до тех пор, пока не добьемся тех результатов, о которых я сказал", — отметил Помпео.
Санкции и военное сдерживание
До тех пор, пока Иран не выполнит условия, США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление", заявил Помпео.
"Мы ослабим наши усилия (по санкциям) только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана", — сказал госсекретарь.
По его словам, в настоящее время санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.
"Иран будет вынужден сделать выбор — либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет", — сказал Помпео.
"Мы были бы готовы прекратить базовые компоненты всех наших санкций против режима и будем рады восстановить полномасштабные дипломатические и торговые отношения с Ираном и предоставить Ирану продвинутые технологии", — сказал Помпео. Он также пообещал способствовать "модернизации и интеграции экономики Ирана в мировую экономику".
В поиске партнеров
По словам Помпео, США займутся поиском партнеров для реализации своей стратегии. Он не назвал ни Россию, ни Китай в числе потенциальных партнеров. И Москва, и Пекин подписали СВПД вместе с США, Германией, Великобританией и Францией.
Вдобавок он пригрозил применять санкции против всех, кто их будет нарушать, включая друзей США.
Как ожидается, санкции США приведут к отмене многомиллиардных контрактов американских и европейских компаний в Иране.
*Террористическая организация, запрещена в РФ