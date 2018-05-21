Джина Хаспел официально вступила в должность директора ЦРУ

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в понедельник привел к присяге нового директора ЦРУ Джину Хаспел.

Хаспел сменила на этом посту Майка Помпео, ставшего главой американского госдепартамента.

Президент США Дональд Трамп, выступая по случаю присяги Хаспел, заявил, что "никто лучше не подходит на эту должность, чем Джина".

Сама Хаспел назвала службу на посту главы ЦРУ "священной".

Сенат США в четверг утвердил Джину Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления страны. За кандидатуру Хаспел, которую ранее в сенат внес президент Дональд Трамп, высказались большинство из ста сенаторов.

Хаспел стала первой женщиной, которая возглавила ЦРУ. До этого она была заместителем директора, когда управление возглавлял Майк Помпео до его утверждения на должность госсекретаря.

Обсуждение в сенате проходило на фоне обвинений в адрес Хаспел о ее причастности к пыткам подозреваемых в терроризме в начале 2000-х. Однако в итоге большинство законодателей не сочли ее действия препятствием для занятия должности директора ЦРУ.

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенные методы допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, является тюрьма Гуантанамо.