В ДНР рассказали о потерях силовиков при атаке на Горловку

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (272)

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. В оперативном командовании ДНР заявили о новом нападении силовиков на позиции самопровозглашенной республики в районе Горловки.

Атакующие потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП, заявил журналистам представитель командования Эдуард Басурин.

Вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, уточнил военный.

"Мы готовы к любому варианту развития (ситуации. — Прим. ред.). Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов", — добавил он.

Обострение на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка.

Как сообщил Эдуард Басурин, украинские силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью.

"Весь Комсомольский район усеян поражающими элементами в виде гвоздей. Применение таких боеприпасов полностью нарушает международные конвенции", — подчеркнул он.

По словам представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, жертвами действий ВСУ стали двое мирных жителей.

Переброска техники

Басурин также рассказал, что силовики начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения. По его словам, эшелон с техникой прибыл на станцию Константиновка. Всего ВСУ получили 12 противотанковых пушек "Рапира", а также более 20 автомобилей.

Басурин добавил, что груз отправили в населенный пункт Лозоватское. Оперативное командование ДНР уже обратилось к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием расследовать размещение артиллерийских систем.

Обстрелы продолжаются

В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики почти 180 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории самопровозглашенной ДНР более 1,46 тысячи мин и снарядов.

Жертвами ВСУ стали четыре мирных жителя, еще четверо получили ранения. Повреждены 34 жилых дома и шесть объектов инфраструктуры.

Также сообщалось, что в результате обстрелов обесточена донецкая фильтровальная станция. В Минугля и энергетики самопровозглашенной ДНР заявили, что оценить масштабы повреждений пока невозможно из-за продолжающихся обстрелов. "Для проведения обследования высоковольтной линии сотрудники республиканской энергетической компании ожидают представителей ОБСЕ и Минобороны ДНР", — добавили в ведомстве.