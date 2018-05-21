Эксперт: США хотят переложить на Иран вину за развал СВПД

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США хотят заставить Иран выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возложить на Тегеран вину за развал сделки, считает член Европейского общества иранистов, директор Центра африканских исследований РУДН, доктор исторических наук профессор Владимир Юртаев.

Выступая в понедельник в Heritage Foundation в Вашингтоне, госсекретарь США Майк Помпео изложил основные требования к Ирану по прекращению его ядерной и ракетной программ, а также по уменьшению его "злонамеренного влияния" в регионе, включая вывод войск из Сирии. При этом Помпео отметил, что США ничего не имеют против народа Ирана, но выступают против "обогащения" его руководства. Госсекретарь пообещал, что США будут сдерживать "иранскую агрессию" и будут оказывать беспрецедентное финансовое давление на Тегеран.

Юртаев в беседе с РИА Новости отметил, что заявление Помпео ориентировано не только на Тегеран, но и на других участников соглашения. Он напомнил, что в данный момент экономическая реальность такова, что крупные компании, такие как Total и Siemens, уходят из Ирана. Эксперт не исключил, что подобное движение будет поддержано и другими компаниями.

"Если за ними пойдут другие структуры, следующим логическим шагом будет ситуация, когда европейские страны будут ожидать, когда Иран добровольно отзовет свою подпись под СВПД. Это задача максимум, насколько я понимаю, для американцев, чтобы не они были виновниками разрыва СВПД, а Иран", — сказал Юртаев.

По его мнению, в отношении присутствия в Сирии Тегеран мог бы удовлетворить такой вариант, при котором и другие зарубежные силы вывели бы свои войска с территории САР. "Если действовать на основании единого подхода, надо выводить параллельно – и американские войска, и иранцев. Иранцы бы почувствовали, что их статус не умален, и они могли рассмотреть такую возможность", — заявил Юртаев.

"В моем понимании Иран должен сделать все, чтобы сохранить СВПД как хорошую стартовую площадку для начала нового переговорного процесса с более широкой повесткой дня, включая ракетную, и настаивать на том, чтобы вывод нелегитимных формирований происходил вместе с другими", — подытожил эксперт.

Ситуация вокруг СВДП — Совместного всеобъемлющего плана действий — обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.