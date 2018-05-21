СМИ сообщили о втором за месяц извержении вулкана Мерапи в Индонезии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Извержение вулкана Мерапи произошло второй раз за месяц на индонезийском острове Ява, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho).

Вулкан Мерапи, находящийся в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии – города Джакарта на острове Ява 11 мая выбросил пепел на высоту 5,5 километра.

Нугрохо заявил, что второе извержение было меньшего масштаба. Вулкан выбросил пепел на высоту 1,2 километра, создав пепельный дождь в нескольких деревнях.

По данным агентства, запрещается приближаться к вулкану менее чем на три километра.

Нугрохо отметил, что скалолазам запрещено приближаться к территории, находящейся неподалеку от кратера вулкана, так как существует опасность обрушений.

Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год.