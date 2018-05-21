МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Рижский окружной суд отменил арест защитника русских школ Владимира Линдермана, сообщила его соратница Оксана Челышева в Facebook.

В марте Линдерман поучаствовал во Вселатвийском родительском собрании, на котором выразил несогласие с переводом школьного образования на латышский язык. После этого его арестовали и завели дело за "преступления против государства". Под арестом по-прежнему находится еще один противник реформы образования Александр Гапоненко.

Позиция Евросоюза

Ранее депутаты из всех стран Евросоюза поддержали сохранение русских школ в Латвии. Они составили обращение с критикой реформы и направили сейму и кабинету министров Латвии.

По словам авторов обращения, основополагающим принципом Европейского союза является уважение и защита прав национальных меньшинств.

"Это беспрецедентное выражение солидарности по отношению к национальным меньшинствам, и в особенности — по отношению к русскоязычным жителям Евросоюза", — говорится в сообщении партии "Русский союз Латвии", которая выступает в защиту русских школ.

По словам представителя партии Мирослава Митрофанова, теперь репрессии властей выглядят жалкой и безумной попыткой официальной Латвии противопоставить себя Евросоюзу.

Тем не менее в республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против реформы. Следующий митинг будет приурочен к Международному дню защиты детей и пройдет либо первого, либо второго июня.