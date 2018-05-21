Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Индии увеличилось до 57 человек

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Десять человек погибли, еще 47 получили ранения в ДТП с автобусом в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 20 пострадавших.

Согласно информации телеканала, частный автобус, направлявшийся из округа Банда (штат Уттар-Прадеш) в город Ахмадабад, врезался в стоявший на дороге грузовик утром в понедельник. По данным полиции, грузовик остановился на проезжей части из-за технической проблемы.

Семь человек, включая водителя автобуса, погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Среди погибших был один малолетний ребенок.

Все пострадавшие были направлены в районную больницу, ранения трех из них расцениваются как серьезные.