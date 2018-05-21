ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы продолжают оставаться приоритетом правительства Армении, заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян после церемонии принесения присяги.

Ранее Пашинян заявлял, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в 2018 году.

"Внеочередные выборы — наш приоритет, но это не означает, что это единственная задача правительства. У нас будет долгосрочная программа, одно не противоречит другому", — сказал Пашинян.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна.