Эксперт назвал четыре сценария развития ситуации в Венесуэле после выборов

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Венесуэлу после президентских выборов может ожидать четыре базовых сценария, считает российский эксперт, чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО МИД Евгений Астахов.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей. При этом крупнейшее оппозиционное объединение страны "Круглый стол демократического единства" накануне выборов приняло решение не выставлять свою кандидатуру и призвало граждан не принимать участие в голосовании.

"Четыре сценария. Мадуро после победы еще больше сосредотачивает власть в своих руках, вплоть до использования силовых рычагов. Национальное Учредительное собрание составляет новую конституцию с приближением социально-экономической модели к кубинскому варианту. Возможна финансовая поддержка из Китая, политическая поддержка – со стороны Кубы, Боливии, Никарагуа. Это поможет на время как-то стабилизировать ситуацию", — описал первый сценарий Астахов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Второй сценарий, по мнению эксперта, выглядит так: "В результате международного давления политическая элита, включая часть чавистов (сторонников и последователей Уго Чавеса, — ред.) вынуждает Мадуро уйти в отставку, распускает Национальное Учредительное собрание, проводятся новые выборы. "Осуществляется попытка политического транзита при помощи новых кредитных линий запада. Это может также стабилизировать обстановку", — прогнозирует эксперт.

Сценарий №3 — это военный переворот, "ухудшение экономической ситуации, социальные волнения". "Многое зависит от внешней реакции, однако в случае создания переходного правительства оно может быть поддержано извне", — считает Астахов.

Наконец, "самый худший вариант" — это гражданская война. В таком случае "не исключена интернационализация конфликта, введение миротворческих сил", считает эксперт.

Евгений Астахов на дипломатической работе с 1965 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД СССР и за рубежом — в частности, в Испании, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Аргентине и Парагвае. Сейчас — профессор кафедры дипломатии МГИМО.