Абрамович не просил посольство помочь в вопросе продления британской визы

ЛОНДОН, 21 мая — РИА Новости, Мария Табак. Российский бизнесмен, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович не обращался в посольство РФ за помощью касательно продления его британской визы, заявил РИА Новости представитель дипмиссии в Лондоне.

Ранее, 20 мая издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что его британская виза истекла больше трех недель назад, "а новую ему не выдали".

В тот же день источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА Новости, что Великобритания не отказывала Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления.

В МВД Великобритании комментировать ситуацию отказались, объяснив это тем, что частные визовые случаи ведомство никогда с журналистами не обсуждает.

"Господин Абрамович не просил посольство о помощи по вопросу о продлении его британской визы", — заявил представитель посольства РФ.