Власти Боснии и Герцеговины усиливают контроль за потоком мигрантов

БЕЛГРАД, 21 мая — РИА Новости. Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) усилят контроль за потоком мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, сообщила прокуратура страны.

В понедельник в Сараево состоялось внеочередное заседание межведомственной группы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией в БиГ. Во встрече приняли участие руководители полиции, агентства по защите и расследованиям (SIPA), госбезопасности и представители международных организаций. По данным службы по делам иностранцев БиГ, на территории Боснии и Герцеговины с начала года выявлено свыше 2,8 тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, поток продолжает расти.

В настоящее время, по данным властей, наиболее активным участком проникновения мигрантов стала граница с Черногорией в труднодоступных малонаселенных районах Герцеговины. На границе с Черногорией боснийские пограничные полицейские осуществляют патрулирование с черногорскими коллегами. Обнаруженных до пересечения границы нелегалов возвращают назад или после нелегального перехода направляют в приемные центры в БиГ.

"В ходе встречи отмечена потребность в первоочередном обеспечении защиты госграницы, развитии законодательной базы в отношении подающих международный запрос на убежище и срочного подписания соглашений о реадмиссии с соседними государствами", — сообщил надзорный орган.

Министр безопасности БиГ Драган Мектич после встречи сообщил журналистам, что обсуждал с представителями ЕС возможность отправки на границу страны сотрудников агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) в помощь боснийской пограничной полиции.

Ранее начальник управления по контролю за госграницей соседней Черногории Воислав Драгович сообщил национальному телевидению, что официальная Подгорица рассматривает возможность установки ограды из колючей проволоки с целью препятствия незаконному переходу границы мигрантами.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Он предполагает увеличение числа мест во временных центрах размещения, помощь Вооруженных сил пограничной полиции, привлечение юристов к помощи в работе с документами мигрантов и другие меры. Отмечается, что даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.

Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако, вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.