Члены нового правительства Армении принесли присягу в резиденции президента

ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Члены правительства Армении принесли в понедельник присягу в резиденции президента страны, первым текст присяги в присутствии главы государства Армена Саркисяна зачитал премьер-министр Никол Пашинян.

"Во имя реализации общенациональных целей и укрепления родины клянусь добросовестно выполнять обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать защите суверенитета и интересов Армении, быть приверженным высокому призванию члена правительства", — говорится в тексте присяги.

Окончательный состав нового правительства был сформирован 12 мая. "Дашнакцутюн" достались портфели министров сельского хозяйства и экономического развития и инвестиций. Своих представителей в кабмин делегировала также партия "Процветающая Армения", возглавляемая крупным предпринимателем Гагиком Царукяном.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна.