"Сразу собьют": в ВВС США опасаются за свои самолеты из-за российских ракет

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Самолеты боевого управления и целеуказания с радарной системой JSTARS даже в самой новой модификации окажутся бесполезными в случае конфликта с Россией или Китаем, заявила министр ВВС США Хизер Уилсон. Ее слова приводит портал Air Force Times.

"Российские и китайские ракеты класса "земля — воздух" имеют большую дальность, и самолет будет сбит в первый же день конфликта", — отметила чиновник во время выступления в сенате.

Сенаторы вместе с военными обсуждают, стоит ли искать замену программе JSTARS. Одна из альтернатив — разработка новой интегрированной системы боевого управления и целеполагания, в которую будут собираться данные как с пилотируемых, так и с беспилотных самолетов, а также со спутников.

По словам Уилсон, на разработки новой платформы придется дополнительно потратить семь миллиардов долларов. Не исключено, что финансирование будет выделено на обе программы.