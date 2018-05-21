Испания раскритиковала прошедшие в Венесуэле выборы президента

МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Испанские власти раскритиковали прошедшие в Венесуэле президентские выборы, назвав их несоответствующими международным нормам, и собираются вместе с другими странами ЕС предпринять меры.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

По мнению испанского правительства, большинство венесуэльских граждан не доверяли выборам, что привело к крайне низкой явке, говорится в сообщении МИД.

Испанское правительство считает, что венесуэльские власти не выполнили условия, обозначенные в декларации ЕС от 19 апреля, – "не обеспечили равные условия всем политическим партиям и кандидатам, сбалансированный состав Национального избирательного совета, который бы гарантировал его объективность; согласованный с различными политическими силами предвыборный календарь; все необходимые технические стандарты, соответствующие международной практике".

Кроме того, правительство Испании обращает внимание на нарушения, допущенные во время выборов, о которых сообщают оппозиционные кандидаты и различные общественные организации.

"В связи с этим, согласно изложенному в декларации ЕС, Испания вместе со своими европейскими партнерами изучит применение соответствующих мер. Испанское правительство не может оставаться в стороне в связи с тяжелой ситуацией в Венесуэле, которая затрагивает почти 200 тысяч испанских граждан, живущих в этой стране, весь братский венесуэльский народ, иберо-американские и Карибские страны, иммиграция в которые увеличивается из-за этой тяжелой ситуации", — говорится в заявлении.

Испания вместе с международными партнерами готова поддерживать попытки переговоров между сторонами, с тем чтобы Венесуэла "вернулась к демократии, уважению прав человека и основных свобод и к поиску решений, которые минимизируют тяжелый гуманитарный кризис, затрагивающий венесуэльское население". "Пока продолжается этот кризис, правительство Испании будет продолжать говорить о различных мерах для снижения страданий венесуэльских граждан", — говорится в заявлении.

Испания вновь призывает венесуэльские власти предпринять шаги для "демократического, мирного и переговорного разрешения (конфликта – ред.) между венесуэльцами в рамках правового государства".

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что избирательный процесс в Венесуэле не соответствовал демократическим стандартам, а Испания и другие страны ЕС изучат возможность применения соответствующих мер в отношении Каракаса.