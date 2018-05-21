ВОЗ проводит в ДР Конго вакцинацию от Эболы экспериментальным лекарством

ЖЕНЕВА, 21 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения проводит вакцинацию в Демократической Республике Конго от вируса Эбола еще не получившим лицензию лекарством.

"Министерство здравоохранения, вместе с ВОЗ, "Врачами без границ", ЮНИСЕФ и другими ключевыми партнерами применяют кольцевую вакцинацию еще не лицензированной вакциной от Эболы rVSV-ZEBOV, которую получают также контакты подтвержденных случаев и контакты контактов. Медицинские работники, которые работают на передовой, а также другие лица, которые потенциально могут заразиться Эболой, включая, но не ограничиваясь сотрудниками лабораторий, членами групп наблюдения и теми, кто несет ответственность за безопасные и достойные похороны, также получат вакцину", — говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.

В ВОЗ отметили, что в Демократическую Республику Конго завезли 7,5 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV, которая предоставлена немецкой фармацевтической компанией Merck & Co. Об успешности испытания данной вакцины ВОЗ заявляла еще в конце 2016 года. Несмотря на то, что вакцина пока не получила лицензию, организация рекомендовала использовать ее в отношении вируса, происходящего из ДР Конго (бывший Заир).

Новая вакцина от Эболы должна храниться при температуре от минус 60 до минус 80 градусов Цельсия, что представляет проблему для ее транспортировки и хранения на месте. Однако ВОЗ предоставила специальные перевозчики вакцины, где лекарство может находиться в необходимом температурном режиме до одной недели. Кроме того, специальные холодильники были установлены в Бироко, где были обнаружены первые случаи Эболы, и в городе-миллионнике Мбандака, где было подтверждено 4 случая заражения.

По данным ВОЗ на 18 мая в Демократической Республике Конго зарегистрировано 46 возможных и подтвержденных случаев заражения Эболой. Из них от смертельной лихорадки скончалось 26 человек. Четыре подтвержденных случая Эболы были зарегистрированы в городе Мбандака с населением свыше 1,2 миллиона человек.

Россия также разработала свою вакцину от Эболы. Комбинированная векторная вакцина "ГамЭвак-Комби" была создана в Москве в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Официальная презентация лекарства состоялась в январе 2016 года. Вакцина примечательна тем, что вырабатывает длительный иммунитет у привитого человека и не имеет серьезных побочных эффектов. Новое лекарство является эффективным при хранении в минус 20 градусов, но в настоящий момент разрабатывается препарат, который будет эффективен также и при плюс 4 градусах. Российская вакцина является единственным легально зарегистрированным на национальном уровне лекарством против Эболы.