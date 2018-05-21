ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США в ответ на соблюдение Ираном их требований готовы восстановить отношения и даже помочь Тегерану развивать экономику, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы были бы готовы прекратить базовые компоненты всех наших санкций против режима и будем рады восстановить полномасштабные дипломатические и торговые отношения с Ираном и предоставить Ирану продвинутые технологии", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.

Он также пообещал способствовать "модернизации и интеграции экономики Ирана в мировую экономику".

Ранее в той же речи Помпео изложил список требований к Ирану, который не только содержит все положения ядерных договоренностей, но и выходит далеко за их рамки. В частности, США требуют от Ирана прекратить любую ядерную деятельность, не поддерживать союзные им силы в ряде стран региона и прекратить ракетную программу.