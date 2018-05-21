США призывают все страны присоединиться к новым санкциям против Ирана

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что все страны, включая страны ЕС, должны присоединиться к новым потенциальным санкциям против Ирана, об этом, отвечая на вопросы по итогам выступления, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Это нормально, когда приходится жертвовать своей экономической активностью для достижения наших целей. США жертвуют экономической активностью, другие страны тоже должны это делать", — сказал Помпео, отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы новые потенциальные санкции против Ирана не затронули европейцев.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе.

Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД.