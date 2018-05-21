В США назвали цель давления на Иран

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США продолжат оказывать давление на Иран, если его народ не сделает выбор относительно руководства страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Выступая в понедельник в Heritage Foundation в Вашингтоне, госсекретарь изложил основные требования к Ирану по прекращению его ядерной и ракетной программ, а также по уменьшению его "злонамеренного влияния" в регионе, включая вывод войск из Сирии. При этом Помпео отметил, что США ничего не имеют против народа Ирана, но выступают против "обогащения" его руководства.

"В конечном итоге иранскому народу нужно будет сделать выбор относительно его руководства. Если они быстро примут решение, это будет замечательно. Если они решат не делать так, то мы будем жестки до тех пор, пока не добьемся тех результатов, о которых я сказал", — отметил Помпео.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.