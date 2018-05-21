ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на блокировку Telegram в России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на блокировку в России Telegram, сообщил глава международной правозащитной организации "Агора", представляющей интересы мессенджера, Павел Чиков.

"В базе ЕСПЧ появилась карточка дела Telegram", — написал он в своем Telegram-канале.

На следующем этапе рассмотрения жалобы суд должен направить уполномоченным органам вопросы по существу дела.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.