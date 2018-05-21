ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на блокировку Telegram в России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на блокировку в России Telegram, сообщил глава международной правозащитной организации "Агора", представляющей интересы мессенджера, Павел Чиков.
"В базе ЕСПЧ появилась карточка дела Telegram", — написал он в своем Telegram-канале.
На следующем этапе рассмотрения жалобы суд должен направить уполномоченным органам вопросы по существу дела.
Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.