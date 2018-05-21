США будут сдерживать "иранскую агрессию", пообещал Помпео

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты будут сдерживать "иранскую агрессию", пообещал госсекретарь США Майк Помпео.

"Я буду тесно работать с министерством обороны и нашими союзниками в регионе, чтобы сдерживать любую иранскую агрессию. Мы обеспечим свободу навигации в водах региона. Мы будем работать над предотвращением любой злонамеренной киберактивности Ирана. Мы найдем иранских представителей и подручных "Хезболлах" по всему миру, и мы их раздавим. У Ирана никогда не будет карт-бланш на доминирование в регионе", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.