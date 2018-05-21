США призвали Иран сообщить МАГАТЭ обо всех аспектах его ядерной программы

Выход США из ядерной сделки по Ирану (314)

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Иран должен отчитаться перед МАГАТЭ обо всех "предыдущих аспектах" ядерной программы и предоставить доступ экспертам этой организации ко всем ядерным объектам в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Иран доложить сообщить МАГАТЭ обо всех предыдущих военных аспектах ядерной программы и прекратить такую работу таким образом, который бы поддавался проверке", — заявил Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

По его словам, также Иран должен прекратить обогащение плутония, включая закрытие реактора на "тяжелой воде".

"В-третьих, Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны", — добавил Помпео.

Кроме того, он выступил с требованием, чтобы Иран прекратил распространение баллистических ракет и остановил программу разработки ракетоносителей для ядерного оружия.