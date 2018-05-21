Подход США к выборам в Венесуэле вызывает сожаление, заявил наблюдатель

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подход США к оценкам прошедших в Венесуэле президентских выборов вызывает глубокое сожаление, факты говорят о легитимности волеизъявления народа, сказал РИА Новости член российского Центризбиркома Василий Лихачев, наблюдавший за ходом голосования.
Лихачев как представитель ЦИК РФ наблюдал за воскресными президентскими выборами по приглашению коллег — Национального избирательного совета Венесуэлы. Он напомнил, что всего были приглашены около 400 международных наблюдателей из 60 стран.
"Очень важно — это тоже все отмечали, — что во время президентской кампании в Венесуэле критерии, избирательные стандарты, которые признаны в рамках и ООН, и ОБСЕ, подтвердили, с одной стороны, свое значение, с другой стороны, они были осуществлены", — продолжил он.
Лихачев рассказал, что в день голосования посетил около 15 избирательных участков, встречался с представителями партий и кандидатов; по его словам, в рамках дискуссий все отмечали позитивный ход избирательной кампании.
"Ощущение, что этот документ был уже заранее составлен и официальным властям США только надо было взять его со стола и выпустить в публичное пространство. Глубокое сожаление вызывает такого рода подход, потому что все факты, которые говорят о легитимности выражения воли народа Венесуэлы, они говорят не в пользу Соединенных Штатов Америки", — сказал Лихачев.
"Сегодня они ставят своей задачей в мировом информационном пространстве, включая и латиноамериканские страны, объяснять и комментировать официальные итоги этих выборов с тем, чтобы союз людей, которые понимают и принимают итоги президентской кампании 2018 года в Венесуэле, был достаточно широкий и активный", — уточнил Лихачев.