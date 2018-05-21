Подход США к выборам в Венесуэле вызывает сожаление, заявил наблюдатель

Подсчет голосов на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото

Подсчет голосов на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подход США к оценкам прошедших в Венесуэле президентских выборов вызывает глубокое сожаление, факты говорят о легитимности волеизъявления народа, сказал РИА Новости член российского Центризбиркома Василий Лихачев, наблюдавший за ходом голосования.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

Лихачев как представитель ЦИК РФ наблюдал за воскресными президентскими выборами по приглашению коллег — Национального избирательного совета Венесуэлы. Он напомнил, что всего были приглашены около 400 международных наблюдателей из 60 стран.

"Вчера вечером состоялось такое общее собрание, дискуссия международных наблюдателей.., и подавляющее большинство дают такие характеристики, как открытый характер этих выборов, наличие конкурентности", — рассказал член ЦИК РИА Новости по телефону.

"Очень важно — это тоже все отмечали, — что во время президентской кампании в Венесуэле критерии, избирательные стандарты, которые признаны в рамках и ООН, и ОБСЕ, подтвердили, с одной стороны, свое значение, с другой стороны, они были осуществлены", — продолжил он.

Наблюдатель напомнил, что в ходе выборов 2013 года Мадуро был избран с результатом 50,61% голосов. Сейчас его результат составил 68% — "при очень серьезной для этой страны явке в 46%", добавил он, обратив внимание также на существующий общемировой тренд снижения явки.

Лихачев рассказал, что в день голосования посетил около 15 избирательных участков, встречался с представителями партий и кандидатов; по его словам, в рамках дискуссий все отмечали позитивный ход избирательной кампании.

Он напомнил, что США уже вчера, не дожидаясь предварительного подсчета голосов, сделали официальное заявление о том, что не признают прошедшие в Венесуэле выборы. В ближайшее время нужно ждать в информационном поле "новых атак на итоги выборов, на выбор народа", уточнил собеседник агентства.

"Ощущение, что этот документ был уже заранее составлен и официальным властям США только надо было взять его со стола и выпустить в публичное пространство. Глубокое сожаление вызывает такого рода подход, потому что все факты, которые говорят о легитимности выражения воли народа Венесуэлы, они говорят не в пользу Соединенных Штатов Америки", — сказал Лихачев.

По его словам, об этой проблеме сегодня упоминали и министр иностранных дел Венесуэлы, и руководство Национального избирательного совета страны.

"Сегодня они ставят своей задачей в мировом информационном пространстве, включая и латиноамериканские страны, объяснять и комментировать официальные итоги этих выборов с тем, чтобы союз людей, которые понимают и принимают итоги президентской кампании 2018 года в Венесуэле, был достаточно широкий и активный", — уточнил Лихачев.