Путин и Моди выступили за внеблоковый характер архитектуры безопасности АТР

СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди высказались за внеблоковый характер архитектуры безопасности АТР, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров.

"Немало было сказано о тех тенденциях, которые мы наблюдаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И президент Путин, и премьер Моди высказались однозначно за то, чтобы новая архитектура безопасности и сотрудничества в АТР основывалась на внеблоковых принципах, на принципах открытости, равной и неделимой безопасности, и в этом ключе упоминались тенденции, которые наблюдаются на Евразийском континенте", — сказал Лавров.