Россия и Индия намерены выступать против политизирования ОЗХО

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Россия и Индия будут твердо выступать против попыток политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава МИД РФ Сергей Ларов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Сочи.

"Обсудили целый ряд других направлений нашего конкретного взаимодействия по региональным и международным делам, в частности подтвердили, что и Россия, и Индия будут твердо выступать против попыток политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия", — сказал Лавров, добавив, что такие попытки недавно наблюдались.

В целом, по его оценке, прошедшие переговоры Путина и Моди были очень насыщенные.

"Я убежден, что продолжающееся неформальное общение лидеров России и Индии будет полезным и обязательно определит дальнейшие ориентиры нашего развития и нашего стратегического партнерства", — заключил глава МИД РФ.