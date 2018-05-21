СВПД лишь откладывал создание Тегераном ядерного оружия, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Сделка с Ираном лишь откладывала создание Тегераном ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соглашение не смогло гарантировать американскому народу защиту от риска, которую представляет собой Исламская республика Иран", — сказал Помпео, выступая в Вашингтоне. "Сделка была плохой для Америки, ЕС, Ближнего Востока и всего мира", — добавил он.

Кроме того, Помпео обрушился на пункты соглашения, истекавшие через десятилетие после его заключения. "Тогда Иран был бы свободен к тому, чтобы быстро "перепрыгнуть" к созданию бомбы, начиная потенциально катастрофическую гонку вооружений в регионе", — заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп заявил две недели назад о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.