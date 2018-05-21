Россия имеет три претензии к США по договору РСМД, рассказал эксперт

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия имеет три основных претензии к США относительно несоблюдения ими договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), сообщил РИА Новости известный военный эксперт, член общественного совета Минобороны РФ Игорь Коротченко.
"У России есть три претензии к США по РСМД. Это возможность размещения в стандартных пусковых контейнерах МК-41 в позиционных районах американских ПРО в Румынии и Польше помимо ракет-перехватчиков, крылатых ракет "Томагавк", а также других видов ударных вооружений. Кроме того, у РФ есть претензия по поводу использования ракет-мишеней, которые фактически являются ракетами средней дальности для испытаний американской ПРО, а также использование ударных беспилотников большой дальности", — отметил Коротченко.
"Однако они не основаны ни на чем, кроме как на неких размышлениях разведывательных аналитиков и деятелей в конгрессе. Фактуры нет, есть голые предъявы. В данном случае, мы говорим о том, что США, обвиняя Россию, занимаются политическими манипуляциями, не желая отвечать на российские претензии, и фактически ищут оправдания для своего возможного выхода из договора по причине обвинения России в его несоблюдении", — сказал Коротченко.
Эксперт напомнил, что военным бюджетом США также предусмотрена разработка крылатой ракеты наземного базирования большой дальности.
Он отметил, что эти ракеты-мишени имитируют широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например, Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и другие.
Как отметил Рыжков, такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты.
По словам эксперта, разработка и проведение испытаний таких ракет "создают прецедент обхода Договора о РСМД", потому что эти ракеты могут доставлять оружие на дальности, ограничиваемые данным договором.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.