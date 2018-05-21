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Россия имеет три претензии к США по договору РСМД, рассказал эксперт

16:1421.05.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия имеет три основных претензии к США относительно несоблюдения ими договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), сообщил РИА Новости известный военный эксперт, член общественного совета Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ракеты Tomahawk на борту подлодки USS Hampton
© AFP 2018 / POOL / Vincent YU
Ракетный обман. США не соблюдают договор о РСМД, но обвиняют в этом Россию
Москва неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у РФ имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

"У России есть три претензии к США по РСМД. Это возможность размещения в стандартных пусковых контейнерах МК-41 в позиционных районах американских ПРО в Румынии и Польше помимо ракет-перехватчиков, крылатых ракет "Томагавк", а также других видов ударных вооружений. Кроме того, у РФ есть претензия по поводу использования ракет-мишеней, которые фактически являются ракетами средней дальности для испытаний американской ПРО, а также использование ударных беспилотников большой дальности", — отметил Коротченко.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Россия никогда не нарушала договор о РСМД, заявили в Кремле
По словам эксперта, ответа на эти претензии США не дают, а выдвигают встречные обвинения.

"Однако они не основаны ни на чем, кроме как на неких размышлениях разведывательных аналитиков и деятелей в конгрессе. Фактуры нет, есть голые предъявы. В данном случае, мы говорим о том, что США, обвиняя Россию, занимаются политическими манипуляциями, не желая отвечать на российские претензии, и фактически ищут оправдания для своего возможного выхода из договора по причине обвинения России в его несоблюдении", — сказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что военным бюджетом США также предусмотрена разработка крылатой ракеты наземного базирования большой дальности.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдеп не смог объяснить, как новое российское оружие якобы нарушает РСМД
Ранее начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил газете "Красная звезда", что США для отработки своей ПРО продолжают производить ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он отметил, что эти ракеты-мишени имитируют широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например, Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и другие.

Как отметил Рыжков, такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты.

По словам эксперта, разработка и проведение испытаний таких ракет "создают прецедент обхода Договора о РСМД", потому что эти ракеты могут доставлять оружие на дальности, ограничиваемые данным договором.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

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