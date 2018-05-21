Число детей, пострадавших на Украине от распыления аэрозоля, выросло до 36

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число детей, госпитализированных в результате распыления в школе украинского города Николаева неизвестного аэрозоля, выросло до 36, сообщил в понедельник председатель Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко.

Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили, что в Николаеве в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом эвакуировали 400 учеников, 32 ребенка направили в больницу для уточнения состояния.

"В больницу направлено 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле; двое детей госпитализированы для наблюдения в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, угрозы для жизни детей нет. В настоящее время правоохранительные органы и специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят все необходимые в подобных случаях действия.