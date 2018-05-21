"Группа Лимы" не признала легитимными президентские выборы в Венесуэле

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Страны "Группы Лимы" отказались признать легитимными президентские выборы, прошедшие в воскресенье в Венесуэле, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Мексики.

"(Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста Рика, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Сент-Люсия) не признают легитимность избирательного процесса в Венесуэле, который завершился 20 мая, так как он не соответствовал международным стандартам демократического, свободного, справедливого и прозрачного процесса", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, страны "Группы Лимы" решили понизить уровень дипломатических отношений с Венесуэлой. Для этого они отзовут для консультаций своих послов в Каракасе и вызовут венесуэльских послов, чтобы выразить протест.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.