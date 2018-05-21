Арестованные каталонские политики подтвердили, что войдут в женералитет

МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Два каталонских политика, находящиеся в предварительном заключении в мадридской тюрьме и назначенные советниками женералитета Каталонии, заявили, что согласны занять эти должности.

В минувшую субботу новый глава женералитета Ким Торра заявил, что в состав его правительства войдут Жорди Туруль (глава администрации) и Жозеп Руль (советник по территориям), которые были отстранены от своих должностей в конце октября после введения прямого правления Мадрида и которые находятся в предварительном заключении в мадридской тюрьме. Турулю и Рулю предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств.

В понедельник Торра посетил две тюрьмы в Мадриде, где содержатся каталонские политики, которым предъявлены обвинения. По словам главы женералитета – который является одним из наиболее радикальных сторонников независимости Каталонии — Туруль и Руль подтвердили готовность войти в состав нового правительства

"Назначенные советники попросили меня подчеркнуть их желание занять посты и просят судью Льярену освободить их, чтобы они смогли присутствовать на церемонии вступления в должность в среду в Барселоне. Мы их все ждем. Каталония ждет своих политиков – честных и демократичных, которые сделали лишь то, о чем их просил народ, – разрешить проголосовать каталонскому народу", — заявил Торра журналистам, выйдя из тюрьмы Эстремера, где он встречался с задержанными.

По его словам, "советники и остальные заключенные в порядке и полны сил". "Они хотят, чтобы судебное преследование по политическим мотивам завершилось. Это несправедливость, которая затрагивает политических заключенных и их близких, которые вынуждены ездить 600 километров, чтобы их увидеть", — добавил Торра.

Туруль и Руль через своих адвокатов направили судье Верховного суда Испании Пабло Льярене прошение об их освобождении для вступления в должность.

Торра также призвал премьера Мариано Рахоя и главу социалистов Педро Санчеса к диалогу. "Прошу правительство Испании и оппозиционные партии, чтобы вернулась политика, вернулся диалог", — сказал он.

Помимо Руля и Туруля в мадридских тюрьмах находятся Ориол Жункерас, Жоаким Форн, Рауэль Ромева, Жорди Санчес, Жорди Куишар, Долорс Басса и Карме Форкадель. Среди 14 членов женералитета, назначенных Торрой в свое правительство, двое находятся в Бельгии – Тони Комин (советник образования) и Луис Пуч (советник по культуре). На прошлой неделе бельгийский суд отказал в их экстрадиции в Испанию, где им предъявлены обвинения в связи с незаконным проведением референдума 1 октября 2017 года. Пуч обвиняется по статьям неподчинение и растрата госсредств, а Комин в организации восстания и растрате госсредств.

Правительство Испании назвало назначения в новых состав женералитета "провокацией", а заявления Торры о желании диалога с Мадридом "неискренними". В понедельник в официальном журнале женералитета Каталонии, который в настоящее время ведет испанское правительство, не был опубликован указ о назначении новых членов каталонского правительства. Опубликовано лишь сообщение о его структуре (включает заместителя председателя и 13 советников) и компетенциях каждого департамента.

Премьер Мариано Рахой в понедельник призвал как можно скорее создать в Каталонии жизнеспособное правительство, которое будет работать в рамках закона.