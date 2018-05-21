Ципрас представил стратегию развития Греции после выхода из программ помощи

АФИНЫ, 21 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас представил в понедельник стратегию развития страны после выхода в августе из программы бюджетной корректировки.

Выступление Ципраса перед кабинетом министров показало в прямом эфире общественное телевидение ERT.

Премьер заявил, что завершение четвертой оценки хода реформ является ключевым шагом на пути к окончательному выходу страны из периода меморандумов, когда Греция получала кредиты в обмен на реформы. Он также отметил, что продолжаются дебаты по госдолгу Греции, их итоги должны быть одобрены на Еврогруппе.

"Остаются еще некоторые шаги, но на финишную прямую мы уже вышли", — сказал он, заявив, что сейчас ключевым вопросом становится планирование на следующий день.

По словам Ципраса, будут сделаны инвестиции в стратегические активы страны. Премьер упомянул секторы переработки, производства, продукты питания, туризм, судоходство, фармацевтику, логистику, инновации, стартапы, инфраструктуру, энергетику.

Это те области, где есть значительный потенциал роста и модернизации страны в международной конкуренции, сказал премьер.

Основой плана он назвал финансовую стабильность, которой удалось добиться правительству и восстановить тем самым доверие рынков.

В центре внимания плана развития будут люди, в частности, молодежь. План будет включать ряд инициатив по оказанию помощи молодежи, мотивировать возвращение из-за рубежа уехавших, сообщил премьер.

Среди целей в сфере труда он назвал борьбу с "серой" и "черной" зарплатой, повышение минимальной заработной платы, создание новых рабочих мест.

Среди источников инвестиций Греции теперь доступны не только ресурсы финансирования приоритетных национальных проектов, но и инвестиции из "пакета Юнкера" на сумму 8 миллиардов евро, инвестиции ЕИБ до 20 миллиардов в ближайшие три года и 2,5 миллиарда евро инвестиций на первом этапе со стороны ЕБРР, заявил Ципрас.

"Греция возвращается, и возвращается с планом, с ответственностью и уверенными шагами", — сказал премьер.