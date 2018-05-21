В ДНР завели дело о теракте после обстрела украинскими силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских командиров в связи с обстрелами подконтрольной ДНР Горловки, при которых пострадали мирные жители.

Ранее оперативное командование ДНР сообщило об обострении ситуации в районе подконтрольной республике Горловки. По данным властей города, в результате обстрелов за неделю в Горловке погибли четыре человека, еще 11 ранены.

"По фактам обстрелов Горловки следственным управлением Генеральной прокуратуры Донецкой народной республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 229 уголовного кодекса ДНР "террористический акт", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении командиров 24 и 54 отдельных механизированных бригад ВС Украины, которые отдали приказ на обстрел подконтрольной ДНР Горловки.

"Военнослужащие воинских подразделений ВСУ 16, 17 и 18 мая 2018 года из артиллерийского и минометного вооружения произвели обстрелы города Горловки, в ходе которых погибла женщина, 1983 года рождения, а три мирных жителя получили осколочные ранения", — добавили в Генпрокуратуре.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.