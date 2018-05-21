Трамп призвал Китай сохранять твердый подход по вопросу о границе с КНДР

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал китайские власти сохранять твердый подход по вопросу об обеспечении безопасности границы с КНДР до заключения соглашения по ядерному вопросу.

"Китай должен по-прежнему сохранять твердый подход по вопросу границы с Северной Кореей до заключения сделки. Говорят, что в последнее время граница стала более "пористой" и все больше проникает через нее. Хочу, чтобы это произошло и чтобы Северная Корея стала очень успешной, но только после подписания (сделки)!" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы. Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.