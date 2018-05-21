В Алма-Ате река окрасилась в красный цвет

АСТАНА, 21 мая – РИА Новости. В Казахстане река Большая Алматинка окрасилась в красный цвет, сообщает Sputnik Казахстан.
Молдагасимова отметила, что сейчас река вернула свой естественный цвет.
"Тем не менее мы отбираем воду во всех районах. До конца дня, думаю, предварительные данные санитарно-химического состава воды будут известны, а в течение трех дней будет известен бактериологический состав воды", — добавила она.
По словам Молдагасимовой, сейчас в распоряжении сотрудников департамента есть лишь один видеоматериал – тот, что был распространен в соцсетях накануне. Установлен распространитель ролика, с которым специалисты встретятся в указанном им месте съемки и сделают дополнительный забор воды.
Ранее очевидцы сообщали о том, что река Мурзинка в Санкт-Петербурге стала красного цвета.
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